Kallas: uus analüüs toetab Elektrilevi lahutamist Eesti Energiast

Peaminister Kaja Kallas sõnas täna Vikerraadios, et valitsus on otsustanud Elektrilevi Eesti Energiast eraldada ning analüüsid antakse piisava ajavaruga. «Analüüsid on valmis ja ütlevad, et eraldamine on mõistlik elektrituru paremaks toimimiseks. Eesti Energia on vastu, sest see ei ole nende huvides,» ütles ta. «KPMG nägi ette kuus erinevat võimalust. Ja uus raport arendab seda teemat edasi.»



Ta lisas, et otsused on tehtud valitsuses ning kui valitsus vahetub, siis ei muutu tehtud otsused. Kui tahta neid muuta, saab teha uue otsuse. Teised erakonnad, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa tutvuvad analüüsiga neljapäeval, kui rahandusminister selle valitsuskabinetti viib.



Rahandusministeeriumist sõnati Postimehele, et analüüs Elektrilevi ja Eesti Energia eraldamise kohta telliti valitsuskabineti otsustega ning selle koostasid KPMG ja Finantsakadeemia. See pakub eraldamisprotsessis erinevaid lahendusi. «Eelmisel nädala avalikustati Eesti Energia kontserni uue juhatuse esimehe nimi ning lähiajal esitab rahandusminister kabinetiistungi päevakorda nii uue juhiga tutvumise kui ka eelmainitud analüüsi ülevaate, et edasistele sammudele oleks võimalik koos peale vaadata. Analüüsi täpsemast sisust saame rääkida siis, kui valitsus on seda jõudnud arutada,» kirjutas rahandusministeerium.



Keskerakondlane Tõnis Mölder rääkis laupäeval Postimehele, et Eesti Energia ja Elektrilevi koos olemises pole tegelikult midagi halba. Kui riik näeb, et on vaja midagi muuta, tuleks seda vaadata komplektis. «Aga see ei ole Eesti riigi mõttes punkt üks teema mida arutada või lahendada,» lisas ta.



Küsimusele, kas Keskerakond ja Reformierakond võtsid koos vastu otsuse, millele praegu toetub Kaja Kallas vastas Mölder, et nemad olid nõus seda teemat arutama ning panema lauale analüüsid ja mõtted. Selleks hetkeks kui Keskerakond oli veel valitsuses, seda analüüsi veel valminud ei olnud. «Nii et seda otsust me lõplikult ei langetanud. Aga seda otsust et minna analüüsi tegema, seda me toetasime. Veel kord, et üks asi, mis on oluline, on vaadata seda süsteemi ja ma ei välista, et Keskerakond seda toetab mingil hetkel,» ütles Mölder. Ta lisas, et ei mäleta, et Keskerakonna ja Reformierakonna valitsusliit oleks kokku leppinud Elektrilevi lahutamise Eesti Energiast.