HARULDASE TEOSEGA RIIGIKOKKU ⟩ Rohelised pürgivad valimistele kunstioksjoni abil

«Me kogume valimiskautsjonite jaoks raha, et osaleda demokraatlikus protsessis. Täna on olukord selline, kus kautsjonid maksavad alampalga ja kandidaadid ei saa seda ise maksta,» selgitas Postimehele möödunud laupäeval Roheliste esinaine Johanna Maria Tõugu.

«Eestimaa Rohelised näevad, et Eestil on tulevikku vaid maheda ja nutika teadusriigina, kus au sees on headus, haridus ja kultuur. Meil on veel võimalik väikese ja dünaamilisena olla muutujate esirinnas, saada teenäitajaks, et tõestada teaduspõhise rohepöörde võimalikkus,» rõhutas Tõugu.