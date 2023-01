EKRE arvas Zelenskõid narkomaaniks sõimanud liikme erakonnast välja

Jürgenson on avalikkuses esitanud väiteid, mis ei esinda erakonna seisukohti või eesmärke. EKRE viitab Eesti Ekspressi artiklile, kus vahendati, et Jürgenson on öelnud, et 99 protsenti Eesti abist Ukrainale on varastatud ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on narkomaan. «Sellega on ta oluliselt kahjustanud erakonna mainet,» ütles EKRE pressiteate vahendusel.