Taksojuhtide ja toidukullerite keeleoskuse nõude rangemaks muutmine kukkus valitsuses läbi

«Eesti keele roll avalikus ruumis on päris kiiresti vähenenud. Ja sellele oleks tulnud kiiresti reageerida,» ütles Lukas teisipäeval ERRile ning avaldas kahetsust, et eelnõu esmaspäevases koalitsiooninõukogus partnerite toetust ei saanud.

«Me saime seal kõik vist ühiselt aru, et see tegelikult valitsuse päevakorda ei tule. Ja kui see valitsuse päevakorda ei tule, ega seda seadusena jõustada jõua. Aega on nii vähe selle parlamendi lõpuni,» sõnas siseminister, sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets. Ta tõdes, et selleks, et nõuda inimestelt kiiresti eesti keele õppimist, pole Eestis lihtsalt piisavalt eesti keele õpetajaid.