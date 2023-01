Linn lõpetab Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse tegevuse

«Kuna Tallinna linn sõlmis ASiga Tallinna Vesi möödunud aasta novembris uue halduslepingu ning määras järelevalve tegijaks Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti, on seni järelevalvet teostanud Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus oma eesmärgi täitnud,» ütles Tallinna linnakantsler Kairi Vaher. «Seetõttu on otstarbekas sihtasutuse tegevus lõpetada ja see likvideerida.»