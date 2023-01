VALIMISSTUUDIO ⟩ Poliitiku laiskus: hektar rohumaad restoranilõuna eest

Tähtsaimaks keskkonnateemaks on maailmas tõusnud kliima soojenemine, millega seoses on kohustusi võtnud ka Eesti. Kuid erinevalt 20 Euroopa riigist pole meil seni vastu võetud kliimaseadust, mille abil ettevõtted ja elanikud mõistaksid selgemalt oma rolli rohepöördeks vajalike muudatuste elluviimisel.

Keskkonnaminister Madis Kallase (SDE) kinnitusel seisab erakond kindlalt selle eest, et kliimaseadus lähiaastatel tuleks. «Ka õiguskantsler viitas teisipäeval, et seadusruum ei ole valmis sammudeks, mida on vaja teha kliimaeesmärkide saavutamiseks,»​ lausus ta ja lisas, et sotside programmis on kliimaseaduse järel teise punktina seaduse elluviimiseks teadlastest koosneva kliimanõukogu loomine.