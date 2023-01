Zelenskõi: Venemaa üritab teha kõik Ukraina NATO liikmeks saamise takistamiseks

«Usume, et see neil ei õnnestu, sest nad ei võitle mitte ainult Ukraina, vaid kogu tsiviliseeritud ellusuhtumise vastu,» avaldas riigipea veendumust.

Zelenskõi rõhutas, et Ukraina jaoks on üheks prioriteediks saada tulevikus sellise agressiooni vastu julgeolekugarantiid, kuna riik ei ole veel NATO liige.

«Me mõistame, et me ei ole veel NATO liige. Ka Venemaa mõistab seda ja võitleb selle nimel, et Ukraina tee sinna ei oleks lühike. Aga me oleme sellel teel. NATO on Ukraina jaoks parim julgeolekutagatis. Tulevik meie ühiskonnale ja meie lastele,» rääkis riigipea.