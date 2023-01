Eesti annab Ukrainale seni suurima koguse sõjalist abi

«Seega on möödapääsmatult vajalik jätkata Ukrainale sõjalise abi andmist. Tänase valitsuse otsusega saadame Ukrainale relvastust, mida nad praegu kõige enam vajavad. Ukraina on seda abi ise Eestilt palunud, vajadust just selle konkreetse relvastus järgi rõhutas viimati ka president Zelenskõi meie hiljutisel Ühendekspeditsiooniväe JEF liidrite kohtumisel Riias,» märkis Kallas.

Peaminister lisas, et ukrainlased on olnud väga kiired õppijad uute relvasüsteemide käiku laskmises. «Ukraina riik ja rahvas on suutnud meie senist sõjalist abi väga oskuslikult kasutada. Me kõik soovime sõja lõppemist, aga Venemaa on saatnud selge signaali, et plaanib oma vallutussõda jätkata. Seetõttu peab vaba maailm jätkama Ukrainale relvaabi andmist ning tegema seda senisest veel kiiremini ja palju suuremas ulatuses. Kõigil riikidel tuleb läbi vaadata oma varud ning seista selle eest, et tööstused suudaksid toota rohkem ja kiiremini. Venemaa sõjal Ukraina vastu on hind – hind, mida meie maksame eurodes, ukrainlased aga oma eludega.»