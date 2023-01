Väikesaarte nimistusse arvatakse kaks uut saart

«Eesti on rikas oma imeliste väikesaarte poolest ning on suur rõõm, et järjest enam lisandub meie saartele ka aasta ringi elavaid inimesi,» ütles riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa). «Tõsi, saartel on elu võrreldes mandriga sageli keerukam ning vajab toimetulekuks suuremat tahtejõudu ja pealehakkamist. Ent kui inimene on leidnud võimaluse, kuidas väikesaarel aasta ringi ära elada, saab ta sellest vastu imelise ja ainulaadse elukeskkonna, nii selle looduse kui ka kultuuripärandiga. Ma tunnustan väga väikesaarte elanikke, kes hoiavad eluvaimu sees ka pealinnast ning keskusest palju kaugemalgi asuvates paikades. Samuti kohalikke omavalitsusi, kes panustavad väikesaarte arengusse ning sealse elukeskkonna püsimajäämisse.»