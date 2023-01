IKKA VEEL RIVIS ⟩ Vasakpartei esitas valimisteks kandidaatide nimekirja

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei on kommunistliku partei järeltulija, kellel äriregistri andmetel praegu 503 liiget. Postimees kirjutas aasta alguses, et möödunud aastal toimus partei liikmeskonna seas suur kahanemine.



Erakonda astus 18 inimest ja selle nimekirjast kustutati 1267 inimest. Niivõrd suur liikmete arvu vähenemine oli seotud sellega, et kohtu määratud partei juhatuse asendusliige Julia Lindvall arvas erakonna liikmete seast välja 1195 inimest.