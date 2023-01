Tallinna kesklinnas tagurdas lumesahk 8-aastasele lapsele otsa

Sahajuhti tööle enam ei oodata

«Tegemist on igati kahetsusväärse olukorraga ja kogu südamest loodan, et lapse tervisega on kõik korras. Siinkohal rõhutan, et otsasõitu teinud sahajuhile ei ole enam Tallinna tänavatel kohta. Tallinna linna lepingupartneritel on igapäevaselt lund koristamas ligi 200 inimest ja kõik nad peavad oma tööd tegema hoolikalt, seades jalakäijate ohutuse esikohale. Keerulised ilmaolud ei ole vabanduseks ja ka tahtmatu otsasõit jalakäijale ei ole asi, mida saame tolereerida,» selgitas Svet.