Elektrikatkestus Harjumaal sundis sulgema lasteasutusi ja jättis sulama poodide sügavkülmad

Õppetööd püüti küll korraldada interneti kaudu, kuid levi oli katkendlik ja õpetajad ei ole veendunud, et lapsed üldse ülesanded kätte on saanud.

Kiili vallavanem Aimur Liiva kinnitab, et informatsiooni saadakse ainult Elektrilevi leheküljelt Maru. «Kiili vallas on elektrita üle tuhande tarbija. Koju on saadetud kooli- ja lasteaialapsed. Ilma vooluta ei ole lasteaia ruumes kuigi mugav olla ja lapsi õpetada. Koolis on õppetöö väga sõltuv elektrist – õpetaja Lauri ajad, kui õpiti küünlavalgel, on läbi,» ütles Liiva.