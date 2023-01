Hartman: Ida-Virumaa toimetulekust sõltub kogu riigi julgeolek

«Eelmisel aastal sai palju tehtud nii kultuurivallas, kuid ka sise-, rahandus-, justiits- ja maaeluministeeriumi haldusalas. Samas on oluline, et lisaks olemasolevate meetmete kõrval viiksime ellu ka suuremaid ja mõjusamaid tegevusi. Ühest küljest on väga oluline suurendada Ida-Virumaa ettevõtluse konkurentsivõimet ja kultuuri mitmekesisust, teisalt siduda seda tugevamalt ülejäänud Eestiga. Loodan, et ministeeriumid oma seni algatatud tegevusi jätkavad ning on valmis piirkonnale veel jõulisemalt õla alla panema. Ida-Virumaa toimetulekust sõltub kogu riigi julgeolek,» lisas Hartman.