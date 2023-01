Elektrita on veel 7500 klienti

Täna üle Eesti liikunud väga intensiivse lumesaju järel on kõige rohkem elektrikatkestusi Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Päeva jooksul on elektrivarustus taastatud 21 300 kliendil, õhtuse seisuga on vooluta veel ca 7500 klienti. Katkestuste likvideerimisega tegelevad rikkebrigaadid ööpäevaringselt, teatas Elektrilevi.