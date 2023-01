Riigikaitsekomisjon hakkab Nursipalu teemalist pöördumist arutama pärast valimisi

«Komisjon leidis, et kui arutelude käigus ilmneb, et kehtivad seadused ei taga mõjutatud isikute õiglast kohtlemist, siis tuleb vajadusel teha ettepanekud vastavate seaduste muutmiseks,» märkis ta.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt on komisjonidel rahvaalgatuste arutamiseks aega kuni kolm kuud ja otsuse langetamiseks kuni kuus kuud. «Antud rahvaalgatuse menetlemisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et Riigikogu XIV koosseisu volitused lõppevad peagi ning valitakse uus Riigikogu koosseis, mis mõistagi tähendab ka seda, et tuleb uus riigikaitsekomisjoni koosseis ning määratakse uued komisjoni liikmed ja valitakse juhid,» nentis Kaljulaid, kelle sõnul on komisjoni praegusele koosseisule menetluses olevate eelnõude ja muude küsimuste lõpuni käsitlemiseks jäänud neli töönädalat.

Tema sõnul seab see komisjoni keeruka valiku ette. «Alustades pöördumise menetlust vahetult enne valimisi, on täiesti selge, et parimal juhul jõuab komisjoni praegune koosseis harjutusvälja laiendamise asjaoludega osaliselt tutvuda ning kuulata ära pöördumise algatajate seisukohad – otsuse langetamiseni tõenäoliselt praegune komisjon ei jõua. See aga tähendab, et pöördumise osas hakkab seisukohta kujundama uus komisjoni koosseis, mis aga ei ole saanud osaleda pöördumisega seotud asjaolude varasemas arutelus,» märkis Kaljulaid.

Seetõttu leidis komisjon tema sõnul üksmeelselt, et kõige korrektsem on, kui pöördumise võtab päevakorda uus, pärast valimisi moodustatav riigikaitsekomisjon, kes viib menetluse ka lõpuni. «Avaldan kahetsust, et selle tulemusel pöördumise menetluse algus viibib, kuid olen seisukohal, et see on siiski kujunenud olukorras otstarbekam kui menetlusega kiirustamine,» lisas Kaljulaid.