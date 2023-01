Riigikontrolli audit: toimetulekutoetuste määramisel tuleb vähendada ebavõrdsust ja bürokraatiat

«Toimetulekutoetuste maksmise praktikal on erinevates omavalitsustes lastud minna liialt isevooluteed,» leiab riigikontrolör Janar Holm ameti saadetud pressiteates. «Tagajärjeks on see, et Eesti eri paikade inimesed, kes elavad ühesuguses puuduses ja kelle olukord ei tarvitse olla väga erinev, saavad üsna erinevas suuruses toimetulekutoetust.»

Toimetulekutoetusele on õigus neil, kellel pärast sissetulekust eluasemekulude mahaarvamist jääb alles vähem raha kui on toimetulekupiir. Ehkki toimetulekutoetused on riiklik toetusmeede, on omavalitsustele jäetud vabad käed otsustamaks, kui suures ulatuses võtta toetuse määramisel arvesse abivajaja eluasemekulusid.

Toetus pole toimetulekuks piisav

Omavalitsused on eri meelt, kui suur on põhjendatud eluasemekulu, ja sageli jääb tegelik eluasemekulu toetuse määramisel arvestamata, mis tähendab, et abivajajale määratud toetus ei ole toimetuleku tagamiseks piisav.

Eluasemekulude arvestus käib omavalitsuse kehtestatud piirmäärade järgi, kuid riigikontrolli audit näitas, et sageli piirmäär tegelikku kulu ei kata. Nii oli iga kolmas toetuse saaja perioodil 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta jaanuarini olukorras, kus pärast tegelike eluasemekulude tasumist jäi tal kätte toimetulekupiirist vähem raha.

Ehkki toetusesaajate puhul esineb ka ebamõistlikku tarbimist, mida ei peaks toimetulekutoetust makstes soosima, osutasid piirmääradest tegelikkuses suuremad eluasemekulud üldjuhul, et omavalitsus ei ole suutnud tõusvate eluasemekuludega sammu pidada ja hindade tõusule õigel ajal reageerida.