NÄDALA PERSOON ⟩ Mirjam Mõttus: Me siin Lõuna-Eestis oleme ellujääjad

Mõttuse ühe töötoaga kontor Võrus asub kesklinnas Katariina kiriku vastas. Kontori kolmanda korruse aknaist paistab noolsirgelt kaugusse viiv Tallinna maantee, mida mööda on loendamatu arv Lõuna-Eesti inimesi võtnud ette teekonna loodetavalt helgema tuleviku poole. Kas Mõttust ei ahvatle pealinna võimalused, seda enam, et ta on visa tööga perifeerias end juba piisavalt tõestanud, kogu Eestis nähtavaks ja tuntuks teinud?

Ei. Kogu maailma meedias, olgu BBCs või CNNis, on kohalikud uudised järjest kõrgemas hinnas. Need toovad unikaalsust, midagi uut ja senikuulmatut. Seda, et keegi mind ära unustaks, ei juhtu. Kuigi on ka päevi – ja see on tore –, mil saab hinge tõmmata. (Naerab.)