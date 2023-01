FOTOD ⟩ Kohus võttis Lasnamäelt leitud Irina tapmises kahtlustatava mehe vahi alla

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kelly Kruusimägi ütles ajakirjanikele, et kohus võttis tapmises kahtlustatava 28-aastase mehe vahi alla kaheks kuuks ja seda aega saab vastavalt vajadusele prokuratuuri taotlusel kuni kuue kuuni pikendada. Kahtlustatava nime prokuratuur praegu ei avalikusta.

Mehe vahistamistaotluse arutamise istung kestis rohkem kui tund aega. Kruusimägi selgitas, et istung kestis nii kaua seetõttu, et inimene peab teadma, mille eest ta vahi alla võetakse. «Seda tuli talle selgitada ja tal on õigus ka oma seisukoht öelda. Ta väga vastu ei vaielnud,» sõnas prokurör.

Kruusimäe sõnul tunnistas mees, et ta on naise tapmisega seotud. «Menetlus ei ole paraku nii kaugel, et me saaks selle kohta midagi täpsemalt öelda. Mis oli tapmise motiiv, selle selgitab välja edasine kriminaalmenetlus,» ütles Kruusimägi.

Prokuratuuril ei ole praegu sellist infot, mis annaks alust kahtlustada, et teoga võiks olla seotud veel inimesi. Prokuratuur ei kommenteeri, kas tapmine leidis aset samas kohas Lasnamäel tühermaal, kust surnukeha leiti. «Saan teile öelda, et käesolevaks hetkeks ei ole selle kuriteo puhul viiteid alkoholi tarvitamisele,» lausus prokurör.