GALERII ⟩ «Ukraina heaks!» pärjati kodanikuühiskonna aasta algatuse tiitliga

«Eesti nii paljudes paikades on nii palju inimesi, kes piltlikult öeldes, ja võib-olla see polegi ainult piltlikult, kodukohta või kogukonda vabatahtlikult kätel kannavad,» kõneles president Karis vabatahtlikke tunnustades. «See headus ja osavõtlikkus annab kindlustunde, et Eesti on meie inimestele koht, millest me hoolime ja mida tahame ise paremaks muuta. Ise – see tähendab käsu või korralduseta, südame sunnil ja heast tahtest tõugatuna.»