Tervishoiutöötajate tunnitasu tõuseb

Tervishoiutöötajate kutseliidu presidendi Ulvi Tasase sõnul on saavutatud kokkulepe ülitähtis. Praegu pole olukord haiglates kiita, sest isegi osa voodikohti on ära kaotatud põhjusel, et õdesid pole kuskilt võtta. Sama probleem on teiste tervishoiutöötajatega, näiteks radioloogiatehnikute, bioanalüütikutega jt.

«Miinimum, mida loodame, on see, et need, kes kavatsesid tervishoiust lahkuda, siiski oma ameti juurde jäävad,» ütles Tasane. «Ja et need mitu tuhat õde, kes on lõpetanud tervishoiu kõrgkooli, tuleksid tervishoidu tagasi – või vähemalt osa neist. Selles valguses on tunnitasu alamäära tõstmine väga-väga oluline.»