FOTO ⟩ Ostukeskus peaks parkla löökaukude eest hoiatamiseks sildid välja panema

«Juhul, kui teel on löökauk ja keegi lõhub seetõttu oma sõiduki, siis hüvitise saamiseks tasub sündmuskohale kutsuda politseipatrull, kes fikseerib augu mõõtmed, auto vigastused ja selle, kas väljas on löökaugu kohta hoiatav liiklusmärk,» tuletas Põhja prefektuuri kriminalistikatalituse juht Elari Haugas meelde. «Pärast seda on kahjusaajal õigus pöörduda tee omaniku poole kahju hüvitamiseks.»

Tavaliselt ei vabane teeomanik vastutusest, kui on üksnes paigaldatud ebatasasest teest hoiatav liiklusmärk, selgitas Tarbija portaal mõni aasta tagasi.

Teeomanik peab tõendama, et löökaugust oli võimalik ohutult mööda sõita või et sõidukijuht põhjustas endale kahju valesti valitud sõidukiirusese tõttu.

Kohtud on leidnud, et sõidukijuhid ei saa paigaldatud liiklusmärgist järeldada, et märgistatud «ebatasane tee» tähendab löökauku teel, millest ei tohi läbi sõita. Kohtute hinnangul saab sõiduki juht eeldada, et teel saab sõiduautoga ohutult liigelda.