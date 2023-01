Madis Kallas ja Sinkevičius külastasid Maardus gaasitehast

«Ecobio gaasitehases kasutatav tehnoloogia on ainulaadne kogu Põhja- ja Ida-Euroopas, sest me oleme suutnud lahendada elanikelt kogutavate biojäätmete liigiti kogumise suurima probleemi – tõime Eestisse seadmed, mis eemaldavad biojäätmete hulgast kõik kilekotid või muud valesti sorteeritud pakendid vahetult enne biojäätmete töötlemisprotsessi,» ütles EKT Ecobio arendusjuht Kalle Grents. «Keskkonnaministri ja eurovoliniku tutvumine biogaasitehasega võib tulevikus anda aga olulise tõuke biojäätmete senisest vastutustundlikuma kogumise ja töötlemise arenguks, rõhutades üha rohkem nii biojäätmete sorteerimise kui ka jätkusuutlike kütuste tootmise vajadust.»

Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on biojäätmete ringlussevõtul oluline roll kasvuhoonegaaside vähendamisel ja kliimamuutuste pidurdamisel. Ligi pool Euroopa kodudes tekkivatest jäätmetest on Kallase biojäätmed ja seda väärtuslikku ressurssi tuleb suuta väärindada ­– see on osa ringmajandusest.