Terviseamet: emakakaelavähki on võimalik vaktsiiniga ennetada

«Kõige enam tekitab muret emakakaelavähk, mille leviku ja suremuse poolest on Eesti Euroopas esirinnas: igal aastal haigestub vähki ligi 160 ja sureb umbes 65 naist. Need numbrid võiksid olla oluliselt väiksemad, kui tütarlapsed vaktsineeriksid end HPV vastu ning naised käiksid regulaarselt naisearsti juures ja sõeluuringutel,» ütles terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Kerli Reintamm.

Mida varem vaktsineerimisega alustada, seda suurem on sellest saadav kasu. Seetõttu vaktsineeritakse ka Eesti koolides tasuta tütarlapsi, kes on vanuses 12-15 eluaastat. Vaktsineerimine toimub lapsevanema nõusoleku alusel. Alates 15-eluaastast on vaktsineerimine tasuline ning maksab lapsevanemale ligi 500 eurot (tervishoiuteenuse osutaja puhuti erinev).

Koolides toimub vaktsineerimine alates 2018. aastast kogu õppeaasta vältel. Vaktsineerimine koosneb kahest doosist, mille manustamise vahe on 6-13 kuud. Enne vaktsineerimist saadab kooliõde koju kirjaliku nõusoleku vormi. «HPV vaktsiin on üks kõrgeima efektiivsusega vaktsiin, mida on põhjalikult uuritud ning mille ohutust on kinnitanud mitmed uuringud. Tegemist on vaktsiiniga, mis kaitseb tütarlapsi tulevikus vähi eest,» lisas Reintamm.