TAI: tänapäeva noored alustavad seksuaaleluga keskmiselt 15-aastaselt

Noortest 32 protsenti hindab, et teavad hästi, mis on HIV. Erinevaid HIVi nakatumise viise koondava näitaja alusel on 39 protsendil noortel korrektsed teadmised HIVi levikuteedest. 30 protsenti noortest teab, et seksuaalsel teel levivad infektsioonid nii vaginaalse, anaalse kui oraalse vahekorra kaudu. Noortest 39 protsentisuhtub HIViga inimestesse tolerantselt. Noorte hulgas on kõige rohkem ehk 86 protsenti neid, kes ei lõpetaks oma sõbra või tuttavaga suhtlemist, kui ta nakatub HIVi.

«Teadmised ja suhtumine HIViga elavatesse inimestesse on omavahel seotud. Need noored, kel on paremad teadmised levikuteedest ja puuduvad ekslikud arusaamad HIVi levikust olmekontaktide kaudu, suhtuvad HIViga inimestesse sallivamalt. Kahjuks näitavad viimase uuringu andmed, et noorte hulgas on vähenenud teadmised HIVi põhilistest levikuteedest. See on, et HIVi võib nakatuda kaitsmata seksuaalvahekorra kaudu ning kasutades süstlaid, mida keegi teine on juba varem kasutanud,» täiendas uuringu korraldaja.