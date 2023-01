Prokuratuur valmistub «Kodutunde» produtsendile süüdistust esitama. Kristi Loigo: see on näidispoomine!

Kanal 2 esitas 2020. aasta juunis produktsioonifirma Õuetuba OÜ, MTÜ Kodutunne ja nende ühingute juhatuse ainuliikme Kristi Loigo (varem Nilov) kohta õiguskaitseorganitele kuriteoteate. Postimees kirjutas toona, et telekanal on saanud vihjeid ja on tekkinud kahtlus, et saate «Kodutunne» poolt heategevuseks kogutud raha ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks.