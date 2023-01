Karis Pevkurile: valitsus ei saa valimiste ettekäändel Nursipalu otsusega venitada

Ta lisas, et mida kiiremini on anda konkreetseid vastuseid müra mõjude, keskkonnamõjude, ajaraami ja muu kohta, seda kiiremini saaksid inimesed hakata kohanema ja edasi mõtlema.

«Kohtudes läinud nädalal Võrus kohalike omavalitsuste juhtide ja kogukonna esindajatega, nägin, et kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendusest rääkides ei ole nad riigile ja riigikaitsele vastaspool, vaid murelik partner, kellel on praegu rohkem ebaselgust ja küsimusi, kui täpseid vastuseid, mida harjutusvälja suuremaks muutmine kaasa toob,» ütles Karis.

President nentis, et piisavad väljaõppe võimalused on Eesti kaitseväe lahinguvõimelisuse jaoks hädavajalikud ning keeruline julgeolekuolukord esitab nii riigile kui ka kodanikele senisest suuremaid nõudmisi.

«Eesti kaitsevõime tõstmise vajadus on kõigile arusaadav. Kuid samuti on tähtis kohalikule kogukonnale ja omavalitsustele selgitada laiendamisotsuse tagamaid ning sellega kaasnevaid mõjusid, et riigikaitse arendamine toimuks usalduses ja koostöös,» lausus riigipea.

Karise sõnul on loomulik, et seoses laienemisega on tekkinud palju küsimusi, mistõttu kogukond vajab dialoogi poliitiliste otsustajatega. Sealhulgas, et saada vastuseid protsessi edasiste etappide kohta. «Vaja on, tuletõrjujatelt väljendit laenates, joa juhti,» lausus Karis.