Pärast paari kohtumist märtsis 2020 hakkas Sille nõudma Mardilt 10 000 eurot, ähvardades vastasel korral pöörduda politseisse vägistamissüüdistusega. Naine väitis, et sai selle kohta naistearstilt tõendi ja et tal on sidemeid politseis. Sille ähvardas ka Mardi abikaasale rääkida. Mees maksis veel samal kuul voodipartnerile 3500 eurot, põhjuseks hirm avaliku häbi ning oma abielu ja pere purunemise ees.