Narkosurmad kasvasid mullu hüppeliselt

See arv võib lähiajal suureneda, kuna Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ei ole veel teinud kõiki 2022. aasta analüüse.

Praegu teadaolevast 79 narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhust on 38 protsenti seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga. Enamik neist ehk 22 on seotud protonitaseeni, seitsmel juhul metonitaseeni ja kuus isotonitaseeni tarvitamisega. Märgatavalt on tõusnud ka karfentanüüli surmad, kokku seitse, mis paaril eelneval aastal vähenesid.