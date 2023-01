Lõplik otsus: lasteaia kojamehest pedofiili karistust vähendati nelja aasta võrra

Prokuratuuri andmeil on tõendatud, et lasteaia kojamehena töötanud Andres Kents ahistas vähemalt nelja last mitmel korral: ta katsus, suudles ja masseeris lapsi, kellest teadaolevalt noorim oli vaid 2-aastane.

«Kuigi igasugune sugulise iseloomuga tegu lapseealise vastu on eriti taunitav, ei tähenda see, et kõik need teod oleks omavahel võrdsed,» märkis ringkonnakohus tänaseks jõustunud lahendis ja selgitas, et karistus peab arvestama konkreetse teo raskusega ning jääma miinimum- ja keskmise määra vahele.