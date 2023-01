Riigikogulane metsanduse arengukavast: peame seda siin õgima nagu hundid jooksuajal!

«Meile parlamenti laekus see eelnõu reedel. Sellel eelnõul on kuskil 647 lehekülge või isegi rohkem. Mis te arvate, kas me oleme võimelised seda läbi lugema?» pahandas Kalle Grünthal (EKRE). «Küsimus pole isegi lugemises, vaid küsimus on ka läbitöötamises. Ja mina väidan, et see ei ole hea parlamentaarne tava sellisel viisil eelnõu menetleda. Kas teie olete samal arvamusel või arvate, et võibki sellist patsakat visata siia, et see asi siin lihtsalt läbi koputada?»