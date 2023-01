Suri diplomaat ja Eesti iseseisvuse taastamise eest võidelnud Heino Ainso

Avaldame Eesti majandusteadlase ja poliitiku Ivar Raigi koostatud järelehüüde

Eesti on kaotanud truu rahvuslase, aktiivse Eesti iseseisvuse taastamise eest võitleja, eduka inseneri ja diplomaadi. Heino Ainso lahkus 19. jaanuaril 85-aastasena Miamis Floridas.

Heino Ainso sündis Tallinnas 8. septembril 1937. Tema isa oli Eesti armee kapten Valdur Ainso, kes peale nõukogude okupatsiooni saadeti Siberisse ja hukkus seal 1941. aastal. Heino ema põgenes pojaga Saksamaale. Koolitee algas põgenikelaagrites, kus ta 1950. aastal lõpetas Augustdorfi eesti algkooli. Keskkooli lõpetas ta New Yorgis, 1959. a omandas mehhaanikainseneri bakalaureusekraadi New Yorgi linnakolledžis ja 1963. a magistrikraadi New Yorgi ülikoolis, 1960–1961 õppis ta stipendiaadina Helsingi ülikoolis. 1969. aastal omandas ta Brooklyni polütehnilises ülikoolis tehnikateaduste doktorikraadi. Heino töötas insenerina mitmes USA firmas ning hiljem asutas oma konsultatsioonifirma, hinnatud eksperdina esinedes tihti ka ülikoolides. 1975–1981 töötas ta Clarksoni ülikooli kaasprofessorina.