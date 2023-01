Riho Terras: Gerassimov on sõjakurjategija

Ta märkis, et Gerrasimov on juhtinud okupantide armeed Eestis ning täna juhib ta Venemaa agressioonisõda, mille käigus tapetakse iga päev süütuid Ukraina kodanikke. Terrase sõnul ei saa seda kuidagi õigustada, see on Ukraina kaitsjate ja vabadusvõitlejate solvamine.