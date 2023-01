Tegemist on Tallinna lauluväljaku lähedal asuva Pirita tee 28 kinnistu ja Maarjaheina tänava äärsete kruntide ja lähiala detailplaneeringuga, mille menetlus algas tosin aastat tagasi.

«Ilmselt on kõik seda näituste ala külastanud. Tegemist on suhteliselt suure alaga strateegilises kohas. Ja täna (eile – toim) kehtestatud planeering on väga hea näide sellest, kuidas Tallinn rakendab 15 minuti linna põhimõtet,» rääkis abilinnapea Madle Lippus (SDE) linnavalitsuse pressikonverentsil.