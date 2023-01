Tanel Kiik ei toeta kanepi legaliseerimist: «Olen nii endise terviseministri kui kodanikuna sellele vastu!»

Kiige sõnul on kanepikampaania puhul tegemist katsega uusi valijarühmi hõivata või lihtsalt mõtlematu tegevusega. «Kriitilises julgeolekuolukorras ja rekordilise hinnatõusu ajal on igatahes jabur hakata pidama debatti kanepi legaliseerimise üle. Olen nii endise terviseministri kui kodanikuna sellele vastu!»

Abilinnapea hinnangul on siinkohal ka puudulik koalitsioonileping, mis ei sisalda tervisevaldkonna peatükki. «Kui reforminoortel on siiras mure, et Eestis tarbitakse liiga palju alkoholi ja ohtlikke narkootikume (mis on tõsi), siis lahenduseks ei ole kanepi legaliseerimine, vaid lisaraha suunamine alkoholismi ja narkomaania vastasele ennetustööle. Selles valdkonnas pole paraku praeguselt valitsuselt midagi kuulda olnud,» sõnas Kiik postituses.