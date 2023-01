Riik lubab jätkata politseinike ja päästjate palga kergitamist

Läänemetsa sõnul on memorandum märgiline kokkulepe, mille eesmärk on tagada siseturvalisuse valdkonna töötajatele kindlustunne oma tuleviku suhtes hõlmates nii konkurentsivõimelisemat palga- kui ka sotsiaalsete tagatiste süsteemi.

«Siseturvalisuse valdkonna töötajatele on seatud kõrged nõudmised nii teadmiste ja oskuste kui ka vaimse ja füüsilise võimekuse osas. Seepärast peabki riik tagama keerulisi, vastutusrikkaid ja tihti riskantseid tööülesandeid täitvatele inimestele sotsiaalsed tagatised, väärika palga ning võimalused vajadusel oma huvide ja nõudmiste eest seista. Just viimase osas annab memorandumis kokkulepitud kollektiivlepingute sõlmimine meie siseturvalisuse valdkonna töötajatele olulise lisahoova. Tuleb mõista, et eluohtlik töö, mis nõuab nii öösel kui ka riigipühadel töötamist, et tagada ööpäevaringne teenus ja meie kõigi turvalisus, peab saama ka väärika tasu,» rõhutas Läänemets.

Läänemets lisas, et 2023. aastast kasvas siseministeeriumi valitsemisala palgafond 20 protsenti ehk 50 miljonit eurot. «Mulle on siseministrina oluline järelkasv- et oma karjäärivalikute ees seisvad noored teaksid, et siseturvalisuse valdkond pakub lisaks eneseteostusele ja missioonitundele ka korralikku palka ja sotsiaalseid tagatisi, mis tagavad nende kindlustunde. Seetõttu oligi vajalik siseturvalisuse valdkonna palgakasv ROTAL-iga fikseerida. Meie ühine eesmärk on tõsta politseinike ja päästjate minimaalne palk 2025. aastaks vähemalt 1,2 Eesti keskmise palgani, mis rahandusministeeriumi 2022. aasta suvise majandusprognoosi järgi oleks 2431 eurot,» selgitas minister.

ROTAL-i esindaja Kalle Liivamägi nentis memorandumi allkirjastamisel, et dokumendis seatud eesmärkideni jõudmiseks peab juba 2024. aasta eelarve koostamisel kokkulepituga arvestama. «Hea on tõdeda, et üle pikkade aastate on valminud sotsiaalpartnerite vahel dokument, mis seab paika eesmärgid ja annab tulevikuks siseturvalisuse valdkonna töötajatele vajaliku kindlustunde. Oluline on, et memorandumist lähtuksid ka järgmised siseministrid,» ütles Liivamägi.