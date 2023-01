Talvised temperatuuride kõikumised mõjuvad teekatetele laastavalt

«Kogu talve jooksul toimunud külma ja sula pidev vaheldumine ning sellest tingitud tihedam kloriidide kasutamine on jätnud jälje paljudele teedele,» nentis transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht. «Nulli ümber kõikuvad temperatuurid on teekatete jaoks kõige hävitavamad.»

Kõige hullem teede lagunemise aeg ehk märtsi lõpp ja aprilli algus on Piibelehe sõnul veel ees. «Ent meie hooldepartnerid on valmis ning teede parandamisega alustatakse niipea kui ilm seda võimaldab.»

Kui sõiduk on maanteel kahju saanud ja kahjustuse põhjuseks on teeolud, mis ei vastanud nõuetele, siis on liiklejal õigus esitada kahjunõue.