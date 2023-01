KÜSIMUST POLE ⟩ Möödujad räägivad suu puhtaks: «eestivenelased on negatiivsed», «joomine on kurjast»

Elvira Foto: Denis Antonov

Elvira: «Kõik see, mida Ukrainas tehakse, kuidas Moskva sellesse suhtub, on mulle arusaamatu. Minu vanemad küüditati Kirgiisi NSV-sse (Kõrgõzstan) nagu eestlased. Elasime Kirgiisi suhkrupeedi katsekasvatusjaamas. Seal ei olnud mitte midagi ega mitte kedagi, sinna saadeti kõik nagu meie. Ja kuidas me seal elasime? Meil oli seal ukrainlasi, türklasi, sakslasi, venelasi, eestlasi. Ja mida ma saan öelda ukrainlaste kohta? Puhtad, korralikud naised, oskavad maja lubjata, pesu pesta, et kodu oleks korras. Inimesed olid sõbralikud.»

Igor Foto: Denis Antonov

Igor: «Eestivenelased on ainulaadne rahvas. Kui nendega tööl kohtusin, jäi mulje, et nad on siin elades kuidagi rahulolematud. Nad pole elanud Venemaal ega neis riikides, kust praegu tuleb suur hulk inimesi siia uut elu alustama, ning suhtuvad kõigesse negatiivselt. Nad pole rahul võimu ega palkadega, on rahulolematud kõige ja kõigi suhtes. Ei ole rahul hindadega, aga kõige selle juures ei tee nad ise midagi. Nad ei õpi keelt. Isegi need, kes on siin sündinud, räägivad ainult vene keelt ja arvavad, et sellest piisab. Seejuures ei arenda nad end üldse, on madalapalgalistel töökohtadel töötades õnnetud, et maailm on nende suhtes ebaõiglane. Maailm on ka meie, sissesõitnute suhtes ebaõiglane. Aga me püüame töötada, saada täisväärtuslikeks ühiskonnaliikmeteks, neil millegipärast pole seda püüdlust.»

Vlad Foto: Denis Antonov