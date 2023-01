Linnavalitsuse liikmed pole Estonia juurdeehitise suhtes ühel meelel

Rahvusooper Estonia juurdeehitise võimalikkust arutatakse seetõttu, et riigikogu kultuurikomisjon eraldas Estoniale 60 miljonit eurot, uue ooperimaja ehituse maksumus oleks praeguste hindade juures suurusjärgus 300 miljonit. Nii selgitas Lippus eile linnavolikogus ooperimaja juurdeehituse küsimust. «Septembris pandi kokku Estonia teatri ja Tallinna linna ühiskomisjon eesmärgiga põhjalikumalt analüüsida ja aru saada, kas on üldse võimalik täita seda riigi pandud ülesannet sinna see juurdeehitis teha. Teemade ring on väga lai. Seal on kultuuripoliitilised, muinsuskaitselised, linnaehituslikud ja keskkonnakaitselised teemad,» rääkis Lippus.