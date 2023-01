Euroopa Komisjon algatas Eesti suhtes viis rikkumismenetlust

Komisjon kutsub Eestit üles täitma õhukvaliteeti käsitlevaid EL-i õigusnorme ning viima oma siseriiklikud õigusaktid täielikult kooskõlla õhukvaliteeti käsitlevate EL-i õigusaktidega, näiteks direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta.

Euroopa rohelises kokkuleppes, milles on seatud nullsaaste eesmärk, on olulisel kohal vähendada õhusaastet, mis on üks peamisi terviseohtusid. Kõnealused direktiivid näevad ette meetmed õhukvaliteedi eesmärkide määratlemiseks ja seadmiseks. Need hõlmavad näiteks välisõhu kvaliteedi hindamist, välisõhu kvaliteedi kohta teabe hankimist ning õhukvaliteedi säilitamist ja parandamist.

Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud nende direktiivide teatavaid nõudeid, näiteks neid, mis on seotud proovivõtukohtade, kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli süsteemide ning asukoha valiku dokumenteerimisega. Seetõttu saadab komisjon Eestile ametliku kirja ning annab talle kaks kuud aega vastamiseks ja komisjoni osutatud puuduste kõrvaldamiseks.

Komisjon kutsub Eestit üles oma Natura 2000 alasid tõhusalt haldama, et täita elupaikade direktiivist tulenevaid kohustusi. Elupaikade direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama erikaitsealadel esinevatele elupaikadele ja liikidele konkreetsed kaitse-eesmärgid ja -meetmed, et säilitada või taastada nende soodne kaitsestaatus.

Tegemist on põhinõuetega bioloogilise mitmekesisuse kaitseks EL-i tasandil. Nii Euroopa rohelises kokkuleppes kui ka EL-i elurikkuse strateegias aastani 2030 rõhutatakse, et EL-i jaoks on oluline peatada oma elurikkuse vähenemine.