Liiklusõnnetuse digiteadet on kasutanud juba 10 000 inimest

LKF-i digitaalsete teenuste arendusjuhi Taavi Kiibuse sõnul on digiteadet mugav täita nutitelefoniga avarii sündmuskohal. «Kõige kiiremini on liiklusõnnetus vormistatud kolme minutiga, aga keskmiselt võtab see koos pildistamisega aega 10 kuni 20 minutit. Kui teha seda pabervormil, siis kulub kindlasti rohkem aega,» ütles Kiibus.