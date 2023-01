Eesti haiglad hakkavad vägivalla ohvreid aitama uuel moel

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Brit Tammiste sõnul on just tervishoiutöötajad sageli esimesed usaldusväärsed abi andjad, kellega äsjane vägivallaohver kokku puutub.

«Selleks, et võimalikku vägivalla või muu kuriteo ohvrit märgata, kuulata, pakkuda esmast inimlikku tuge või suunata abi saama, ei pea tervishoiutöötaja olema vägivallaekspert. Küll aga on oluline aidata ohvril taastada turvatunne ning fikseerida teave, millest on ohvri abistamisel ning tema õiguste kaitsmisel palju abi,» ütles Brit Tammiste.