Kaljulaid annetusest: ma ei saa päris tihti aru, mille eest erakonnad riigikogus seisavad

Kaljulaid tõdes, et kui me meenutame viimaseid, 2019. aasta valimisi, siis ei osanud keegi ette näha Covid-kriisi, majanduskriisi, Ukraina sõda. «Ometi on need suuresti defineerinud kogu meie riigi toimimist viimase 4 aasta jooksul. Kes ütleb, et me oskame järgmist 4 aastat paremini ette näha? Ei oska. Ja seepärast ongi oluline et inimesed oskaks ette näha, mille eest mingi erakond seisab olukordades, mida me ei suuda ennustada. Milline erakond pooldab ühiskonna suuremat avatust ja üksikisiku vastutust või kelle instinkt on suurem sulgemine ja rangem kord? Kes pooldab suuremat riigi sekkumist majandusse ja kes arvab, et eeskätt peab andma võimaluse kõigil ise hakkama saada? Kes arvab, et toetustega ja laenurahaga saab edukalt muresid leevendada ja kes arvab, et nii me kaevame endale hoopis suuremat auku?»