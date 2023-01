Solman: Raik sisuliselt tühistas Narvas Vene konsulaadi sulgemise

«Meenutan, et selliseid kodanikke elab paljudes meie linnades, aga varikonsulaat avati ikka just Narvas ja sotside poolt. Tuletan lugupeetud linnapeale meelde, et oma kodanike teenindamisega peab tegelema Vene föderatsioon, mitte Eesti Vabariik,» rõhutas Solman.

Riigihalduse ministeri sõnul on Eestis dokumentide liigutamiseks olemas piisavalt võimalusi. «Eestis on olemas igati korralik postisüsteem, millega saab saata näiteks tähitud kirju. Ja see, et pensionärid peavad iga aasta käima tõendamas, et nad elus on, on järjekordne näide vene riigi saamatusest. Protseduurid saaks ju korraldada ümber nii, et inimestel poleks vaja sadade kaupa kuskil järjekordades seista nagu vene ajal vorstisabas. Eks see näitab ikka ja jälle ainult üht – ajad muutuvad, aga vene riik ei muutu ja oma kodanikest ei hooli,» lisas Solman.