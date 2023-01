GRAAFIK ⟩ Eestis on endiselt kõrge liigsuremus

Viroloogiaprofessor, teadusnõukoja endine juht Irja Lutsar (Eesti 200), ütles, et talle jäi surmade kiirstatistikat nähes silma, et 2022. aastal oli Eestis enamusel nädalatel surnute arv kõrgem kui 2010-2019 aastate keskmine. «Siiski võib nentida, et 2021. aastal olid nädalased surnute arvud veelgi kõrgemad. Samuti püsis 2022. aastal ka liigsuremus kumulatiivselt 10 protsendi piires ja seda kõikides vanusrühmades, kuid 2021. aastaga võrreldes liigsuremus ei suurenenud,» ütles Lutsar.

Kui aga võrrelda naabritega, siis Balti riikidest on pandeemia aegne kumulatiivne liigsuremus kõige kõrgem Leedus (20 protsendi piires), millele järgneb Läti ja siis Eesti (10 protsendi piires). Madalamad näitajad on Soomes ja Rootsis (viie protsendi piires) ning Taanis (kahe protsendi piires). «Siiski on huvitav märkida, et kui Balti riikides oli liigsuremus 2022. aastal stabiilne, siis nii Soome kui Taani liigsuremus tekkis valdavalt 2022. aastal,» ütles Lutsar.