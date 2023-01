President Karis: Kaitseliidu okkad on valmis vastast valusalt torkama

«Julgeolek ei ole Eesti jaoks paraku midagi iseenesestmõistetavat, igaüks meist peab mõtlema riigikaitsele. Maakaitseüksused peavad sõja korral kaitsma oma kodukanti ja seepärast on oluline just sealsamas õppida tundma maastikku ja harjutada läbi oma tegutsemine. Õppusel osalejatega rääkides on tunda, et Kaitseliidu okkad on valmis vastast valusalt torkama,» ütles president Alar Karis, kohtudes Pärnumaal lisaõppekogunemisele Okas saabunud maakaitseüksustesse kuuluvate kaitseliitlastega.