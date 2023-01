RMK peatab lageraied Nursipalu aladel

Keskkonnaminister Madis Kallas oli RMK-ga ühel meelel, et oluline on praegu olukorda rahustada ning osaliselt peatada sealsed käimasolevad tööd. «Leppisime ka kaitseministriga omavahel kokku, et tihendame kahe valitsemisala koostööd seoses Nursipaluga, et kõik küsimused ja mured saaks järgmistel etappidel varakult ja ennetavalt läbi räägitud,» lisas Kallas.

RMK teatel on Nursipalu metsi majandatud nagu kõiki teisi majandusmetsi Eestis. Harjutusvälja aladel kasvav mets on istutatud 50-60 aastat tagasi pärast nõukogude armee tehtud lageraiet. Nüüdseks on sellest sirgunud ühtlase vanusega keskealine männik.

RMK jätkab Nursipalus harvendusraiete tegemist, et tagada metsa edasist kasvamist. Ettevõtte kinnitusel saavad harvendusraie käigus elujõulisemad puud kasvamiseks rohkem vajalikku valgust ja toitaineid.