Tallinna volikogu vaidleb omapärase sihtasutuse üle

Belobrovtsev selgitas volikogu infotunnis, et Garanža ei kuulu alates 12. jaanuarist sihtasutuse juhatusse. Äriregistri andmetel kuulus nii neljapäeval peetud infotunni ajal kui ka reede pärastlõunal Garanža veel sihtasutuse juhatusse. Belobrovtsev arvas, et see olevat äriregistri probleem, kui nende andmed tegelikkusele ei vasta.