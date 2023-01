GALERII ⟩ EKRE volikogu kinnitas valimisprogrammi

«Nii kaalukaid valimisi kui selle aasta märtsis ei ole Eesti taasiseseisvumise ajal veel toimunud. Eesti riik ja ühiskond on kriisis ning viimased kaks aastat riigitüüri hoidnud Kaja Kallas ja Reformierakond on probleeme võimendanud. Võrreldes teiste riikidega kannatab Eesti palju rängemalt nii hinnatõusu, immigratsiooni ja sõjaohu suurenemise all. Kui järgmised neli aastat jätkub sama poliitika, siis on nii meie riik kui ka rahvas hävinemisohus,» ütles Helme.