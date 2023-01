Kaja Kallas: Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine rahvusvahelistele võistlustele on ukrainlaste otsene mõnitamine

«Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine rahvusvahelistel võistlustel, k.a. olümpiamängudel osaleda, on mitte ainult silmakirjalik ja selgrootu. See on kõigi nende kümnete tuhandete ukrainlaste otsene mõnitamine, kes on oma elu pidanud jätma kõige rängemas inimsusevastases kuriteos, mida Euroopa pärast teise maailmasõja lõppu on kogenud,» selgitas peaminister oma postituses.

Kallase sõnul on sport alati olnud Venemaa jaoks osa poliitikast ning seda on varem tunda saanudpea kõik teiste riikide sportlased, kes on pidanud ebavõrdset võistlust Venemaa riiklikult korraldatud dopinguprogrammi klientidega.

Kallase hinnangul tihendab Venemaa sõjaline agressioon sidemeid vene spordi, poliitika ja propaganda vahel. «Iga Venemaa sportlaste osavõtul toimuv spordivõistlus ja iga võit kasutatakse Vene propaganda poolt ära, näitamaks oma elanikele, justkui oleks Venemaa läänes endiselt austatud ja teretulnud,» selgitas peaminister.

«Seda näidatakse kui tõendit selle kohta, et jutud mingist Venemaa boikoteerimisest on tegelikkuses vaid mõnede russofoobidest lääne poliitikute loodud illusioon. Sellega pisendatakse Venemaa agressiooni tähendust ja sellega pisendatakse Venemaa vastutust genotsiidi eest, mida nad Ukrainas jätkuvalt korraldavad.»

Kallas toonitas, et Eesti on selgelt ja ühemõtteliselt hukka mõistnud Venemaa agressiooni Ukraina vastu. «Üks olulisemaid viise, kuidas vene rahvale selgeks teha, et neil on vaja sügavalt järgi mõelda oma juhtide tegutsemise legitiimsuse üle, on isoleerida Venemaa ja tema kodanikud läänest maksimaalselt, kuniks sõda jätkub ja kuniks sõjakurjategijad on suure osa vene rahva silmis hoopis kangelased.»

Peaminister tunnistas, et ei näe rahvusvaheliste võistluste küsimuses kompromissikohta enne, kui Venemaa lõpetab sõjategevuse ja kui sõjakurjategijad on antud rahvusvahelise kohtu alla.

«Kutsun üles kõikide riikide valitsusi ja parlamente toetama Venemaa ja Valgevene sportlaste täielikku isoleerimist rahvusvahelistest spordiüritustest,» julgustas peaminister oma postituse lõpus.