SEE VALU EI LEEVENE KUNAGI ⟩ Skandaalsed mõrvad Lasnamäel, mis vapustasid kogu riiki

Kümned murtud südamed, sajad purustatud saatused. Elu võib igal hetkel lõppeda lihtsalt sellepärast, et keegi oli valel ajal vales kohas. Irina koletu mõrva lugu, mis toimus selle nädala alguses Lasnamäel, vapustas kogu riiki. Väidetav tapja on kinni peetud, kuid valu, mida lahkunu lähedased praegu kogevad, ei vaibu kunagi. Samasuguse leinaga on seisnud silmitsi ka mitmed teised pered, kelle lähedased tapeti.